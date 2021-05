A letter to the faithful regarding updated pandemic protocols

Dear Brothers and Sisters in Christ,

At the outset of the coronavirus pandemic I modified the celebration of the Sacred Liturgy and non-liturgical parish gatherings within the Archdiocese of Galveston-Houston in order to prevent these gatherings from becoming sources of community spread for the virus. These modifications were aimed at the common good of all who live within our communities.

The local pandemic situation is greatly improved. Therefore, I have amended our pandemic protocols. Beginning with the celebration of the Vigil Mass of Pentecost on the evening of Saturday, May 22, 2021 social distancing no longer needs to be maintained during liturgical celebrations. Parish churches and chapels may be filled to 100% of the building’s occupancy load. Masks will not be required, but they are encouraged.

Also effective on the evening of May 22, 2021, the temporary suspension of receiving Holy Communion on the tongue is removed. Holy Communion may be received on the tongue, or in the hand, at the communicant’s discretion. The temporary suspension of receiving Holy Communion under the appearance of wine from a common chalice remains in effect until further notice.

For the time being, the general dispensation from the Sunday obligation remains in effect for all Catholics within the Archdiocese of Galveston-Houston.

With assurances of my prayers, and commending this local Church to the intercession of the Blessed Virgin Mary, I am

Sincerely yours in Christ,

Daniel Cardinal DiNardo

Archbishop of Galveston-Houston







19 de mayo de 2021

Muy queridos hermanos y hermanas,

Al comienzo de la pandemia de coronavirus, modifiqué la celebración de la sagrada liturgia y las varias reuniones parroquiales dentro de la Arquidiócesis de Galveston-Houston para evitar que estas celebraciones y reuniones se conviertan en fuentes de propagación comunitaria del virus. Estas modificaciones tenían como objetivo el bien común de todas personas en nuestras comunidades.

La situación local de la pandemia ha mejorado enormemente. Por lo tanto, he modificado nuestros protocolos contra la pandemia. A partir de la celebración de la Misa de la Vigilia de Pentecostés en la tarde del sábado 22 de mayo de 2021, ya no es necesario mantener el distanciamiento social durante las celebraciones litúrgicas. Las iglesias y capillas parroquiales pueden llenarse al 100% de la carga de ocupación del edificio. No se requerirán mascarillas, pero se recomiendan.

También a partir de la tarde del 22 de mayo de 2021, se elimina la suspensión temporal de recibir la sagrada comunión en la lengua. La sagrada comunión puede recibirse en la lengua o en la mano, a discreción del comulgante. La suspensión temporal de recibir la sagrada comunión bajo la apariencia de vino de un cáliz común permanece hasta nuevo aviso.

Por el momento, la dispensa general de la obligación dominical sigue vigente para todos los feligreses dentro de la Arquidiócesis de Galveston-Houston.

Asegurándoles a todos de mis oraciones, y encomendando esta iglesia local a la intercesión de la santísima Virgen María, soy

Sinceramente en Cristo,

Daniel Cardenal DiNardo

Arzobispo de Galveston-Houston